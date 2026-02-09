見渡す限り、花、花、花──1月30日、「関東東海花の展覧会」を秋篠宮ご夫妻と佳子さまがご鑑賞された。花で飾られたフォトブースでは一家揃って記念撮影をされるなど和気あいあい。 【写真】ホワイトのジャケットとスカートをお召しになる白コーデの佳子さま。他、赤いワンピースをお召しになる佳子さまなどもこの日の佳子さまはオフホワイトのジャケットとスカートのセットアップという白コーデで、まるで花畑に舞い降