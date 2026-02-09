◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）団体で日本は２大会連続の銀メダルを獲得した。最終種目の男子フリーで五輪初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの１９４・８６点をマークし２位。日本は合計６９点とし、２連覇を果たした米国に１点差だった。競技は日本時間９日の午前３時半から行われたが、ネットには「胸が熱くなった」「めでたい」「価値あ