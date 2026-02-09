K-POPや韓国ドラマなど、韓国発のコンテンツには大ヒットするものが少なくない。その一方で、日韓コラボドラマでは低迷する作品も多い。今クールでは『DREAM STAGE』（TBS系）と『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系）が放送されているが、苦戦を強いられている。その背景についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】熱狂的なオタクを演じる巻き髪姿の森香澄。