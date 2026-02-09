今日2月9日は、冬型の気圧配置が緩み、日本海側は雪や吹雪の所がありますが、太平洋側は晴れ間が多く、沖縄は曇りや雨で、寒さはやや和らぎます。日本海側は雪きょうも北陸や山陰、東北から北海道の日本海側では、昼頃にかけて雪が降り、ふぶくおそれがあります。見通しが悪化し、路面が凍結する所もあるため、車の運転は時間に余裕を持ち、不要不急の外出は控えめにするなど、最新の交通情報や気象情報を確認して行動するようにし