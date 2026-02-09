2026年2月4日、国立岡山大学は60代の女性教員を、停職2カ月の懲戒処分にしたと発表。この女性教員は、非常勤講師に深夜6時間程度の長時間電話を繰り返すなど、ハラスメントを繰り返していた。また、女性教員はこの非常勤講師に、契約業務外に当たる大学院生の授業と指導もさせていたという。抵抗しにくい職場の人間関係を背景に、立場が強いものが、弱いものを攻撃し支配する。こういうハラスメントは、被害者の心身に大きな影響を