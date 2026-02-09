ミラノ・コルティナ冬季オリンピックが開幕2026年2月6日から22日まで開催される冬季オリンピック ミラノ・コルティナ大会が開幕した。開幕早々、日本代表選手の活躍が連日報じられている。日本に最初のメダルをもたらしたのは、スキージャンプ女子ノーマルヒルで銅メダルをとった丸山希選手。スノーボード男子ビッグエアでは木村葵来選手が金メダル、木俣椋真が銀メダルの快挙を成し遂げた。フィギュアでは団体予選で三浦璃来選手