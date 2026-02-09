「第60回津軽雪上ラグビー大会」が8日、青森県の弘前市運動公園多目的広場で開催された。弘前サクラオーバルズや青森県内のラグビースクールなど複数のチームが参加。通常のグラウンドとは違って雪上でのラグビー大会はスリリングな展開が多く、会場は大いに盛りあがった。イベントにはかつて日本ラグビー界を沸かせたレジェンドも多く集まった。早大や社会人のサントリー（現東京SG）で活躍した元日本代表SO本城和彦氏（65）