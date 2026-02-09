イスラエルとヨルダン川西岸を隔てる検問所で通行する車を調べるイスラエル兵＝2025年2月（共同）【エルサレム共同】イスラエルのカッツ国防相と対パレスチナ強硬派の極右スモトリッチ財務相は8日、ヨルダン川西岸でのイスラエルの権限を強める計画が治安閣議で承認されたと発表した。パレスチナ自治政府が治安や行政の全権を持つ地域でパレスチナ人が所有する建物の取り壊しや土地の購入を容易にする内容。入植地の大幅拡大につ