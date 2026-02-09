【シドニー共同】週明け9日の外国為替市場は円が対ドルで前週末に比べ小幅に下落し、一時、1ドル＝157円台後半を付けた。衆院選で自民党が圧勝したことを受け、高市政権の政策推進に伴う財政懸念が意識されたとみられる。