◆衆院選2026比例代表・東海ブロック（定数21）当選一覧【自由民主党】名簿順位氏名当）1山本左近2野田聖子2棚橋泰文2武藤容治2加藤大博2上川陽子2井林辰憲2山本裕三2深沢陽一2細野豪志2勝俣孝明2城内実2稲葉大輔当）2熊田裕通当）2辻秀樹2水野良彦2工藤彰三2岡本康宏2丹羽