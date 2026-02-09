CUTIE STREET¤¬¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ª¥é¥¤¥Ö 2026¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îº£²ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¤Ï¡Ø¥É¥ó¥­¡¼¥³¥ó¥°¡Ù¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»ÜÀß¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤âËþµÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCUTIE STREET¤¬USJ¤òËþµÊ¡ª¡Ø¥É¥ó¥­¡¼¥³¥ó¥°¡Ù¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤È