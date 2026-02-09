¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ±ºÂ¤Î±¿Àª¤ò¸«¤ë¡úÂè1°Ì¡Ä¡Ä³ªºÂÎø°¦±¿¤¬Àä¹¥Ä´¡ª¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î±£¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢¤½¤ì¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¹ç¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤«¤éÁê¼ê¤ò¿´¤«¤éË«¤á¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤ò³«¤­¤Þ¤¹¡£