◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝(大会3日目/現地8日)フィギュアスケート団体では日本がアメリカと激闘の末に銀メダル。男子フリースケーティングでは佐藤駿選手が大舞台で自己ベストをマークするも涙が止まりませんでした。3日間戦うフィギュアスケート団体。2位で迎えた最終日は、ペアフリーで“りくりゅう”ペア、女子フリーで坂本花織が1位となり、土壇場でアメリカに追いつきます。最後