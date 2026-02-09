µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡áÁ°¥ì¥¤¥º¡á¤¬£¸Æü¡¢µÜºê¥­¥ã¥ó¥×Âè£²¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Ë¼¼Æâ¤ÎÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡££²£°£±¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹³ÑÅÙ½½Ê¬¤Îµå¤ò·×£³£·µå¡¢ÃúÇ«¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£Åêµå¸å¤Ïµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼ç¾­¤Î´ßÅÄ¤ÈÄ¹¤á¤Ë²ñÏÃ¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¼«¿®¤Î¤¢¤ëµå¤È¤«¡¢Âç»ö¤Ê»þ¤ËÍê¤ëµå¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µå¼ï¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¼ÂÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£