ベッセント米財務長官金相場の変動は中国トレーダーのせい ベッセント米財務長官は最近の金相場の変動は中国のトレーダーのせいだと指摘。 ベッセント米財務長官は、最近の金価格の動きは中国では少し手に負えない状況になっている。中国当局は証拠金規制を引き締めざるを得なくなっている。金相場は投機主導で急騰・暴落しやすくなっている。