£¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤ÇµÜ¾ë1¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÚ°æµü»á¤¬¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î²¬ËÜ¾Ï»Ò»á¤òÇË¤êÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¡£Á°²óÍîÁª¤«¤é¤Î¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÚ°æ»á¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁªµóÂç¹¥¤­·Ý¿Í¡¦»³ËÜ´üÆüÁ°»á¤¬¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¸÷·Ê¡×¤È¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤¸½¾ì¤Î»ö·ï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥ì¥¢¡© ¡ÖÎÙ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±¤ÈÃæÆ»¤ÎÁªµó»öÌ³½ê»³ËÜ»á¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Ç¤¢¤ëÅÚ°æ»á¤È²¬ËÜ»á¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÙÆ±»Î¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÇÛÃÖ¤Ë