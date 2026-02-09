ºòÇ¯¡¢µð¿Í¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢°éÀ®¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿À¾Éð¤Î¹â¶¶Îé¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ë½éÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô4¿Í¤Ë40µå¤òÅê¤²¤Æ°ÂÂÇÀ­¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï2ËÜ¡£¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åêµå¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¾®Åç¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤ÏÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤µå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼¡²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¹â¶¶Îé¤Ï¡Ö¾®ÅçÁª¼ê¤È½¤ÀµÅÀ¤âÏÃ¤»¤¿¡£ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£