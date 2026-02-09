½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤ÇµÄÀÊ¤Î3Ê¬¤Î2¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Áªµó·Ý¿Í¡¦»³ËÜ´üÆüÁ°»á¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿Áªµó¶è¤Î1¤Ä¤¬ÀÅ²¬4¶è¡£ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡¦¿¼ÂôÍÛ°ì»á¤À¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤Î¤Ë»²À¯ÅÞ¡©¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡ÊÈæ³Ó±ÇÁü¡Ë»³ËÜ»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¿¼Âô»á¤ÎÎ©¤Á»Ñ¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡È»²À¯ÅÞ¤Î¥Ñ¥¯¥ê¡É