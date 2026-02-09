◆衆院選2026比例代表・東北ブロック（定数12）当選一覧（※小）は小選挙区で当選）【自由民主党】名簿順位氏名当）1江渡聡徳小）2津島淳小）2神田潤一小）2木村次郎当）2米内紘正小）2鈴木俊一小）2藤原崇小）2土井亨小）2渡辺勝幸小）2西村明宏小）2森下千里小）2小野寺五典小）2冨樫博之小）2福原淳嗣当）2御法川信英小）2遠藤寛明小）2鈴木憲