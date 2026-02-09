◆衆院選2026比例代表・東京ブロック（定数19）当選一覧【自由民主党】名簿順位氏名1辻清人1石原宏高1平将明1若宮健嗣1丸川珠代1鈴木隼人1下村博文1高木啓1土田慎1松島みどり1大西洋平1福田かおる1松本洋平1木原誠二1小田原潔1井上信治1安藤高夫1長島昭久1山田