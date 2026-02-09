■ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケート団体・男子フリー（日本時間9日、ミラノ・アイススケート・アリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？フィギュアスケート団体、日本は北京五輪に続き2大会連続の銀メダルを獲得。アメリカが連覇を達成した。前種目の女子フリーを終え、日本はアメリカと総ポイントで並んで最後の男子