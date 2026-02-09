◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝 男子シングル・フリースケーティング(大会3日目/現地8日)フィギュアスケート団体の全ての種目が終了し、チームジャパンは銀メダルを獲得しました。団体最終日、ペアの三浦璃来選手・木原龍一選手組がフリーで自己ベストを更新する1位。首位のアメリカに2点差とすると、女子シングルの坂本花織選手もフリーで1位をマークし、アメリカと並びトップで最終男子