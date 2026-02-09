9日午前6時半現在の首都圏の交通情報です。【鉄道】JR宇都宮線は古河〜野木駅間での架線断線の影響で、大宮〜小山駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込は立っていません。設備の復旧作業を行っています。復旧作業に大幅な時間を要します。上野〜大宮駅間の上下線に遅れがでています。東海道線への直通運転を中止し、東京〜上野駅間の上下線で運休となっています。大幅に本数を減らして運転を行います。目的地まで大