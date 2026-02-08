ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤¬¤ó»àË´¸¶°ø¤Î¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¡¢¶Ø±ì¡¦Àá¼ò¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤½¬´·¤¬Í½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç°å»Õ¤ÎÎëÌÚ±ÑÍºÀèÀ¸´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤5¤Ä¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§ÎëÌÚ ±ÑÍº¡Ê¤Ä¤¯¤Ð¾Ã²½´ï¡¦Æâ»ë¶À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë 1994Ç¯ÃÞÇÈ