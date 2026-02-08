胆嚢がんは、特に中高年で発症リスクが高まる病気です。しかし、初期症状が乏しく見過ごされることがあるため、気付いたときには進行しているケースも少なくありません。胆嚢がんの発症リスクを知ると、早期発見や予防が可能です。本記事では、胆嚢がんが発症しやすい年齢やリスク要因を解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『女性に多い「胆嚢がん」なりやすい年齢と早期発見の方法を医師が解説！』と題して公開した