Â¾¿Í¼´¤«¤é¼«Ê¬¼´¤Ç³Ú¤ËÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î½èÊýäµÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡¢Çº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤­¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤È¤¯¤Ë¿²¤ëÁ°¡¢¤Õ¤È·ù¤Ê½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë ¿´¤Î²ÙÊª¤Î¼êÊü¤·Êý¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Îß·×33ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤­Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê