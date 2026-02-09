6Æü¡¢¡ØVolleyball World¡Ù¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°¡ÊVNL¡Ë2026¤Î»î¹çÆüÄø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ÃË½÷¤È¤â18¥õ¹ñ¤¬½Ð¾ì¤·¡¢6·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëVNL¡£3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾å°Ì¥Áー¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£ ½÷»Ò¤Î³«Ëë¤Ï6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¤ò¥±¥Ù¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ç¡¢Âè2½µ¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ê³«ºÅÃÏ¤ÏÌ¤Äê¡Ë¤Ç¡¢Âè3½µ¤ò´Ø