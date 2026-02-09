◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子パラレル大回転 予選(大会3日目/現地8日)現役最後の大会を終えたスノーボード・竹内智香選手が、現在の心境を語りました。2002年のソルトレイク五輪から7大会連続のオリンピック出場。2014年のソチ大会銀メダルのレジェンドは、大会前に引退を表明し、42歳で最後のオリンピックとなりました。予選は22位で決勝ラウンドに進めず。敗退が決まると海外選手からも次々とね