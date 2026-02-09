¸µ¥·¥§¥¤¥×UP¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÅç»Ë·Ã¡Ê57¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¡ô57 ´¶¤¸¤ë»Ë·Ã ÃæÅç»Ë·Ã¼Ì¿¿½¸¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£²áµî¤ÎÅ¥¿ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃæÅç»Ë·ÃÀè·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼«¿È17ºýÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢57ºÐ¤Ë¤·¤ÆÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ëÃæÅç¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡ÈÈþ¤ÎÃÏÊ¿Àþ¡É¤òÉ½¸½¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤«¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÃæÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ