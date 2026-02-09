¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È½ç°ÌÅÀÆ±ÅÀ¤Î¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È194.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢200.03ÅÀ¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÃÄÂÎºÇ½ªÆü¡£¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡¢½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Çºä