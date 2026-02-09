¼¡´ü¡ÖiPhone¡×¤ä¡ÖMacBook Pro¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Á¥Ã¥×¤Ë¤ÏºÇ¿·µ»½Ñ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ãæ¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎChina Times¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼¡´üiPhone¤Ë¤Ï¡ÖA20¡×¥Á¥Ã¥×¤¬¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼¡´üMacBook Pro¤Ë¤Ï¡ÖM6¡×¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢TSMC¤Î¿·¤·¤¤¡ÖN2P¡×µ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡ÖN2¡×µ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ N2P¤ÏN2¤Î¹âÀ­Ç½ÈÇ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±