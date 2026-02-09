三戸舜介は後半ATにCKからアシストを記録オランダ1部スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介は現地時間2月7日、エールディビジ第22節のフォルトゥナ・シッタート戦で同点アシストを記録した。左ウイングで先発出場した23歳の三戸は、1-2で迎えた後半アディショナルタイムに見せ場を作った。左コーナーキックのキッカーを務めると、ファーサイドへピンポイントの高いボールを送った。これをFWキャスパー・テルホが頭で叩き込み、劇