小林祐希「裏表のない性格がいろんな環境で困難を生んだのかもしれません」2026年北中米ワールドカップ（W杯）イヤーを迎え、日本代表への注目度もひと際高まりつつある。指揮を執る森保一監督は2018年ロシアW杯直後からの足掛け8年にわたってチーム強化を進めてきたが、これまで招集したメンバーはのべ150人以上。そのなかには今季から藤枝MYFCを率いる槙野智章監督、バサラ・マインツ監督を務めている岡崎慎司のようなレジェン