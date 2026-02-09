赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第5話が今夜放送。大河（赤楚）の元恋人・真澄（深川麻衣）が現れる。【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第5話より本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た