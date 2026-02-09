俳優の高尾颯斗と女優の志田こはくが、３月５日深夜にスタートするＭＢＳドラマ「女の子が抱いちゃダメですか？」にダブル主演することが８日、分かった。原作はＳＮＳで話題になった累計６０万部突破の人気コミックス。普通の女の子としての幸せを楽しめず、誰と付き合っても長続きしない清楚系美女・梶谷美月（志田）が、エリート商社マン・篠宮貴之（高尾）と出会い、眠っていた本能を呼び起こす。ダンス＆ボーカルユニッ