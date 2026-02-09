◆衆院選2026比例代表・九州ブロック（定数20）当選一覧【自由民主党】名簿順位氏名1井上貴博1鬼木誠1古賀篤1宮内秀樹1栗原渉1鳩山二郎1藤丸敏当）1三原朝利1吉村悠1武田良太1岩田和親1古川康当）1浅田真澄美1加藤竜祥1金子容三1木原稔1西野太亮1金子恭之1衛藤博昭1