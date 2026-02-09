アイドルグループ・乃木坂46の5期生、奥田いろはが主演する、ミュージカル『レイディ・ベス』東京公演が、きょう9日に開幕となる。奥田の舞台写真＆コメントが到着した。【写真】舞台で圧巻の立ち姿を見せる奥田いろは本作は、約45年の長きに渡り英国に繁栄をもたらした英国女王「エリザベス1世」の波乱の人生を描いた歴史ロマンが装い新たに待望の再演。『エリザベート』『モーツァルト！』などの名作を生んだ巨匠ミヒャエル