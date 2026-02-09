衆院選についてアメリカのベッセント財務長官は、高市総理は「大きな勝利を収めた」と述べ、「素晴らしい同盟のパートナーであり、トランプ大統領との関係も良好だ」と強調しました。ベッセント財務長官「先週、トランプ大統領は支持表明をした。高市総理は偉大な同盟のパートナーで、大統領との関係も良好だ」ベッセント財務長官は8日、FOXニュースの番組に出演し、「高市総理は衆院選で大きな勝利を収めた。トランプ大統領も先週