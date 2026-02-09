◆衆院選2026比例代表・近畿ブロック（定数28）当選一覧【自由民主党】名簿順位氏名当）1小寺裕雄当）2石田真敏3大岡敏孝3上野賢一郎3武村展英3勝目康当）3藤田洋司当）3繁本護3北神圭朗3本田太郎3園崎弘道3大西宏幸3柳本顕当）3中山泰秀3杉田水脈3永井正史当）3渡嘉敷奈緒美当）3高麗啓一郎当）3