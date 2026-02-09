¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë(C)Getty ImagesÀ¶¡¹¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÏÃÂê¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î7Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈÂè2Àï¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥í¡¼¡¦¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢Æ±8°Ì¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£2-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¡ÈÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¡É¤¬È¿¶Á¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»î¹ç¸å¡¢´Ñ½°¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¥¹¥Þ¥¤¥ë