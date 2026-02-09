三重県伊勢市にある調理製菓専門学校で、今年度卒業する学生たちの作品展が開かれました。 【写真を見る】ポケモンのケーキや彩り鮮やかなスペイン料理 調理製菓専門学校生の卒業作品展開かれる この作品展は今年度卒業を迎える学生たちが食への学びの集大成として趣向を凝らして製作した料理やスイーツを展示。 春を感じさせる和食や彩り鮮やかなスペインの郷土料理、和菓子の「練り切り」や人気アニメのケー