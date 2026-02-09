一度切りの人生で「お金」をどう使えばいいか？ その問いに答えを与えてくれる世界的ベストセラー『アート・オブ・スペンディングマネー』が話題だ。人生は、お金の「額」ではなく、お金の「使い方」で決まる。もしあなたが「もっと稼がなければ」「もっといい暮らしをしなければ」と、どこかで焦り続けているなら、この言葉は単なるきれいごとではなく、かなり実用的な真実になる。「収入」より大切な「お金の使い方」とは何か。