【バルディフィエメ（イタリア）８日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子の１０日の個人ノーマルヒルに向けた公式練習が行われ、初五輪代表の二階堂蓮（日本ビール）が、順調さをアピールした。１回目は９７メートルと伸ばしきれなかったが、２回目はしっかりと修正して１０２・５メートルの大ジャンプを披露し、初戦前最後の練習を終えた。「意識したのはアプローチの滑りですね。後は飛び出したあとのスキーの開き