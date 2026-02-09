気づけばスマホを開き、意味もなくゲームやSNSを眺めている――そんな時間が一日のあちこちに入り込んでいないだろうか。疲れているはずなのに、なぜかさらに消耗していく感覚。日韓累計40万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の続編『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本記事では、ライターの有山千春氏に、一流の人ほど手放している「