◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日スノーボード 女子パラレル大回転（2026年2月8日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード女子パラレル大回転で7大会連続出場の竹内智香（42＝広島ガス）は予選22位で決勝トーナメント進出を逃した。14年ソチ五輪銀メダルのレジェンドは、今大会を最後に現役を引退。レース後は大粒の涙を流しながら、「全てを尽くして、いいパフォーマンスができたと思う。恵まれた人生だなと思う」