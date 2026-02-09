侍ジャパンの一員として21年東京五輪の金メダル獲得に貢献した楽天・浅村が、ライブBP（実戦形式の打撃練習）で田中千から右前、林からは左前、中前と広角に3本の安打性を放ち「状態がいいか悪いかはちょっと分からないけど、今年も違和感なくスタートできた」と笑った。昨季は平成生まれ初の通算2000安打を達成したが、不振で2度の2軍降格を味わった。18年目の復活に燃える35歳は「なんだってやります」と今キャンプは初日か