9日午前6時45分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は十勝地方南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の浦河町、様似町、幕別町、十勝池田町、本別町、浦幌町、更別村、十勝大樹町、広尾町、釧路市、それに白糠町です。【各地