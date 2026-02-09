サッカーのオランダ1部リーグで8日、フェイエノールトの渡辺剛は1―0で勝った敵地のユトレヒト戦で後半25分までプレーした。上田綺世はベンチ外で、スポーツ専門局ESPNのオランダ版によるとコンディション不良という。（共同）