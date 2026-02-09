9日午前5時ごろ、札幌市手稲区西宮の沢2条3丁目で「住宅が爆発して火が出ている」と近くの住人から119番があった。札幌・手稲署と地元消防によると、建物は倒壊し、隣の住宅にも延焼している。けが人が複数いるとの情報もあり、詳しい状況を調べている。現場はJR函館線発寒駅から西に約1キロの住宅街。近くに住む70代男性は「『ドーン』という爆発音がして、現場の2階建て住宅は壁などが吹き飛んでいた。周辺の住宅も窓ガラス