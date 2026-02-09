FRUITS ZIPPER¤¬¡¢2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ª¥é¥¤¥Ö 2026¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ØPEANUTS¡Ù¤ä¡Ø¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îº£²ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø²øÅð¥°¥ë¡¼¡Ù¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤âËþµÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛFRUITS ZIPPER¤¬USJ¤òËþµÊ¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ø¥Ï¥ê¥Ý¥¿¡Ù¥í¡¼¥Ö»Ñ¤Ê¤É¡Ê1